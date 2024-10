Ita Airways verso Oriente:debutta il volo su Bangkok

“Una rotta fondamentale per arricchire ulteriormente il network asiatico, che include già Tokyo e Nuova Delhi”. Così Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways ha commentato il lancio del volo tra Roma Fiumicino e Bangkok, che prenderà il via il prossimo 16 novembre con 5 frequenze settimanali.

Il collegamento è stato presentato con un evento nella Capitale cui hanno preso parte anche Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivana Jelinic, a.d. Enit, Alessandro Onorato, assessore al turismo di Roma Capitale, e l’ambasciatore thailandese in Italia, Puttaporn Ewtoksan.

“Ampliamo così le opportunità per i nostri clienti - ha proseguito Limosani - e rafforziamo la nostra strategia di sviluppo su un mercato strategico come la Thailandia, ideale per turismo business e leasure. Questo volo è la novità principale della stagione invernale, che conta 53 destinazioni: 15 nazionali, 23 internazionali e 15 intercontinentali”.

Tra Italia e Thailandia

L’ambasciatore Ewtoksan ha ringraziato Ita per il supporto al turismo del Paese asiatico grazie alla nuova rotta, definendola “di grande rilevanza per i cittadini thailandesi residenti in Italia e per i turisti tra i due paesi”. L’importanza del collegamento vienne evidenziata anche dai numeri ricordati dallo stesso ambasciatore: “La Thailandia ha già registrato 29 milioni di passeggeri quest’anno e prevede di raggiungere i 35 milioni grazie alla nuova connessione con Roma”.

Proseguono così gli investimenti sul lungo raggio di Ita Airways, che si conferma un segmento particolarmente promettente per la compagnia aerea. “e sul quale abbiamo registrato una crescita significativa, con un +46% dei passeggeri intercontinentali rispetto al 2023 - prosegue il cco di Ita -. Tra le novità invernali anche il nuovo volo Roma-Dubai, operativo dal 27 ottobre, e quello per le Maldive dal 20 dicembre”.