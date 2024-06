Ita Airways: via al volo da Roma ad Accra

È partito questo pomeriggio alle 15.30 il nuovo collegamento tra Roma e Accra operato da Ita Airways. Si tratta di un ritorno in Africa subsahariana, con un volo diretto dall’Italia, dopo uno stop durato oltre 10 anni.

“Stiamo investendo molto verso il west Africa ha dichiarato Pierfrancesco Carino, vp International Sales Ita Airway -. Da questo volo ci aspettiamo flussi importanti di prenotazione, anche e soprattutto dal Nord America con tanta attenzione al traffico business”.

Sono oltre 1,5 milioni i passeggeri provenienti dall'Africa transitati per l'aeroporto di Fiumicino nel 2023, con un trend in crescita del 37% nei primi 4 mesi del 2024.

Il nuovo volo Ita, il primo della summer, è attivo 3 volte la settimana, sia da Roma che da Accra; le frequenze diventeranno 4 dal prossimo luglio. Sarà operato con un Airbus A321neo, aereo di ultima generazione, con una configurazione a 3 classi per 165 posti totali.

Sempre verso l'Africa, a luglio Ita inaugurerà il nuovo volo per Dakar mentre ad agosto quello per Gedda in medio oriente.