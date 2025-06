È un duro colpo quello subito da Aeroitalia. Il collegio d’appello del Tribunale di Roma ha infatti accolto il ricorso di Ita Airways contro la compagnia, ricorso con il quale contestava l’utilizzo del brand giudicato troppo simile a quello di Alitalia, di cui detiene i diritti. Ricorso che era stato respinto in primo grado.

Secondo questa sentenza, Aeroitalia dovrà cambiare nome e logo entro il prossimo mese di gennaio, costringendo così il vettore a un intervento economico di non poco conto e in tempi molto ristretti. “Pur considerando infondata e strumentale l’azione legale promossa da Ita, Aeroitalia guarda avanti e riflette sulla possibilità di trasformare questa situazione in un’opportunità: un rebranding di portata internazionale che rispecchi l’evoluzione già in atto e la visione di crescita che la compagnia persegue da tempo”, è stata la prima reazione della compagnia.

Prima però, ha spiegato l’amministratore delegato Gaetano Intrieri a La Nuova Sardegna, verranno fatte tutte le valutazioni del caso insieme ai legali, prima fra tutte quella di un eventuale ricorso in Cassazione. Pur guardando avanti, Intrieri ammette che una decisione di questo tipo crea non poche difficoltà: “Questo significa che in poche settimane dovremo cambiare nome e logo è un colpo molto brutto per la nostra azienda, perché quel marchio è diventato oggi importante grazie al lavoro di tutti noi. Sono certo che supereremo anche questa, in questo strano Paese dove la meritocrazia non è premiante. Siamo già al lavoro per un nuovo nome”.