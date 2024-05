Ita Airways-Worldplay: nuova partnership per i pagamenti digitali

Ita Airways e Worldpay rilanciano con una nuova partnership all’insegna delle soluzioni tecnologiche per il pagamento di ultima generazione.

Come riporta Il Sole 24Ore, Worldpay si distingue come una realtà pionieristica nell’industria dei pagamenti, con capacità di supportare l’omni-commerce su scala mondiale. La sua expertise nel processare oltre 40 miliardi di transazioni all’anno attraverso 146 paesi e 135 valute testimonia una portata enorme.

La partnership con Ita Airways rappresenta una mossa strategica per entrambe le società. Per Ita Airways, investire in soluzioni di pagamento digitali attraverso Worldpay significa non solo migliorare l’efficienza e la sicurezza delle transazioni, ma anche elevare l’esperienza complessiva del cliente.