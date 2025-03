Ita, allarme rientrato per il volo Roma-Tel Aviv. Il vettore: “Atterraggio avvenuto in sicurezza”

“Il volo AZ806 è atterrato in totale sicurezza alle 13:50”. Arriva direttamente da Ita Airways, attraverso una nota ufficiale, la rassicurazione sulle sorti dell’aeromobile che, secondo quanto riportato nel primo pomeriggio da numerose testate, sarebbe stato costretto a cambiare la sua rotta poco prima dell’atterraggio a Tel Aviv, a causa dell’arrivo di due missili dallo Yemen.

Partito da Roma Fiumicino, il volo, stando a quanto riportato dai quotidiani, avrebbe tentato di allontanarsi poi sul mare.

Sull’accaduto il vettore non si sbilancia, ma precisa che “non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo”.

La compagnia aerea aggiunge inoltre che continuerà “a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale, valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni”.