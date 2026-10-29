Ita Airways si allea con Archer Aviation per sviluppare una rete di aerotaxi elettrici nelle principali città italiane. Si tratta del primo vettore europeo a entrare nella rete di partner di Archer.

Al centro dell’accordo il velivolo Midnight, progettato per sostituire tragitti in auto di 60-90 minuti con voli di 10-20 minuti.

La strategia

Obiettivo di Ita è quello di collegare Fiumicino al centro di Roma in meno di 10 minuti. La compagnia aerea studierà l’integrazione del servizio nella sua rete, con partner specializzati. “Stiamo valutando diverse soluzioni per individuare il miglior prodotto possibile per i nostri clienti”, dice l’ad Joerg Eberhart. Per Adam Goldstein, fondatore e ad di Archer, “lo scalo di Roma Fiumicino ha superato i 50 milioni di passeggeri lo scorso anno”.

L’intesa estende all’Europa la strategia commerciale di Archer avviata negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti.