Ita, durante le feste tariffe dimezzate per i siciliani fuori sede

Tariffe dimezzate per i siciliani fuori sede che dovranno rientrare a casa durante le feste. Per combattere il caro voli in vista del Natale, Ita Airways ha aderito all’iniziativa lanciata dalla Regione Sicilia che prevede una riduzione del 50% sui biglietti aerei in favore di tutti i cittadini Ue residenti e/o nati nell’isola che voleranno da questo mese fino al 6 gennaio 2025 da e verso gli scali siciliani.

I biglietti sono già acquistabili sul sito del vettore per viaggiare - con o senza scali - da e per gli aeroporti di Palermo e Catania.

La riduzione è applicata sul costo totale del titolo di viaggio.