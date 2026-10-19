Cinque anni di attività e un piano di crescita centrato sul lungo raggio. Ita Airways ha festeggiato il 15 ottobre a Rimini, durante il TTG, insieme alle compagnie del Gruppo Lufthansa. “Il nostro obiettivo rimane la crescita”, ha detto l’a.d. Joerg Eberhart.

Dal debutto la flotta è salita dai 52 aerei iniziali a 109, i dipendenti hanno superato quota 5.300 e i passeggeri trasportati hanno oltrepassato i 70 milioni. “Dietro ciascuno di questi numeri ci sono persone, competenze, passione e un grande lavoro di squadra”, ha dichiarato l’a.d.

Le novità in pipeline

Per il trade si apre una fase di ampliamento dell’offerta: “Ogni anno almeno due macchine di lungo raggio in più”, ha annunciato Eberhart. Tra le novità, Roma-Caracas dal 30 marzo 2027, con tre frequenze settimanali; e il ritorno su Verona nell’estate 2027. In valutazione Lima, Santiago del Cile, Mumbai e Osaka, insieme al potenziamento delle rotte esistenti. L’integrazione con Lufthansa offre opportunità di sviluppo per il vettore. E alle agenzie l’a. d. chiede sostegno nella vendita delle destinazioni. Parallelamente, non manca l’attenzione sul servizio: “Nel futuro - ha dichiarato Eberhart - vogliamo sempre offrire più qualità”, partendo da puntualità e regolarità, indicate come basi solide per la prossima tappa.