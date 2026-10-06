ITA investe nel welfare con Check-in Well

ITA Airways investe nel welfare aziendale con Check-in Well, la nuova piattaforma che riunisce benefit e servizi per i dipendenti e consente l’accesso diretto ai portali dei provider. Il progetto punta a conciliare lavoro, esigenze personali e familiari.

“Se chiediamo alle nostre persone una prestazione eccellente, dobbiamo essere i primi a prenderci cura di loro e del loro benessere” afferma Joerg Eberhart, a.d. e direttore generale. Il catalogo comprende babysitting per figli da 0 a 18 anni e supporto a chi assiste familiari anziani o non autosufficienti, con ricerca di professionisti qualificati.

Disponibili anche psicologia e psicoterapia online, assistenza medica con video-visite di medici e pediatri, orientamento e prevenzione. Completa l’offerta il piano Digital per il fitness, con contenuti e attività online. Obiettivo: rafforzare il senso di appartenenza e la cultura aziendale.