L’idea di riportare il brand Alitalia sugli aeromobili di Ita Airways non sarebbe semplicemente un omaggio al marchio che ha fatto la storia del trasporto aereo italiano, ma un’operazione di marketing per il lungo raggio.

Il fatto che il marchio sia tornato lo scorso sabato sotto la dicitura ‘Inspired by Alitalia’ su un A350 decollato da Roma Fiumicino alla volta di Tokyo Haneda, secondo le colonne de Il Messaggero, non sarebbe un caso, bensì un primo tassello di una strategia di rilancio e branding della proposta long haul di Ita Airways.

I rumors

Sebbene, secondo quanto comunicato giorni fa dalla stessa compagnia, il logo sarà visibile la prossima estate anche su alcuni A321neo impiegati sulle rotte di medio raggio e sugli A220-100 utilizzati per il breve raggio, per il quotidiano romano nei piani del Gruppo Lh ci sarebbe principalmente un focus sulle rotte di lunga gittata. E in particolare verso Usa, Canada e Sud America.

Rumors riportati dalla testata parlano infatti della prossima apertura di collegamenti verso il Brasile (Roma-San Paolo), l’Argentina (Rona-Buenos Aires) e il Nord America.

Un’operazione che avrà ricadute anche sul piano occupazionale e che fa ben sperare i sindacati, che confidano anche in una revisione del contratto Ita Airways, scaduto alla fine del 2024.