Nella partita per conquistare gli slot di Milano Linate che Ita e Lufthansa dovranno lasciare presto liberi, potrebbe inserirsi un nuovo contendente: Wizz Air, già presente nell’aeroporto lombardo. Sebbene easyJet sia stato individuato come ‘remedy taker’, infatti, non è da escludere che possano fare capolino altri pretendenti.

Sulla questione interviene direttamente József Váradi, ceo di Wizz Air, che, però, esclude un interesse dell’azienda esprimendo un no fermo, se le condizioni rimarranno quelle attuali. “A oggi Ita e Lufthansa hanno un monopolio su Linate con il 62% degli slot - sottolinea -. Pertanto, sia la Commissione Europea sia il Governo italiano dovrebbero spingere i due vettori a un’ulteriore rinuncia così da scendere sotto la quota del 40%”.

La low cost, dunque, al momento si tira fuori dai giochi. Una partita a Risiko che, secondo Váradi, si sta disputando in modo scorretto. “Dovrebbe esserci una competizione leale”, conclude. “Una situazione di questo tipo non è positiva, né per il mercato né per i consumatori che continueranno a subire tariffe troppo elevate”.