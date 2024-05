“Il nostro obiettivo è assicurare che i clienti possano godere della concorrenza quando volano. Che possano avere la scelta tra compagnie aeree e frequenze e vi sia concorrenza nei prezzi”. Così Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea, che a proposito dell’affaire Ita-Lufthansa risponde indirettamente agli attacchi di Matteo Salvini il quale, nei giorni scorsi, aveva detto: “Non capisco perché a Bruxelles, invece di occuparsi di cose seriamente importanti, si occupino di danneggiare l’Italia. La bocciatura del rilancio di Ita sarebbe un atteggiamento assolutamente ostile nei confronti dell’Italia”.

Il rischio di un’impennata dei prezzi

Nel caso Ita-Lufthansa, ha ribadito Vestager , “abbiamo problemi di concorrenza. C’è un rischio che i prezzi salgano e le frequenze calino. Spetta alle compagnie illustrare come evitare che ciò accada e non è stata presa alcuna decisione”. Ancora nulla di fatto, dunque, mentre il prolungarsi delle trattative, come spiega Il Giorno, rischia di rendere più concreta l’ipotesi di un abbandono di Lufthansa, che già più volte ha ripetuto di volere la fusione, ma “non ad ogni costo”. L’annuncio ufficiale di Bruxelles sul via libera o meno all’operazione è atteso entro il 4 luglio, ma una pronuncia più o meno definitiva potrebbe arrivare già ad inizio giugno, prima delle elezioni europee.