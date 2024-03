Ita-Lufthansa, attesa dalla Ue la lista delle obiezioni all’accordo

È attesa per questa settimana la lista delle criticità sull’affare Ita-Lufthansa prodotta dall’Antitrust Ue. L’Unione Europea, infatti, dovrebbe inviare alle due compagnie lo ‘statement of objections’ a cui le società sono chiamate, entro circa un mese, a rispondere in maniera convincente.

La partita dell’ingresso di Lh in Ita sembra quindi avviarsi verso le battute finali, anche se, si legge sul Messaggero, complici anche le elezioni europee di giugno, non sarebbe una prospettiva così lontana dal vero quella di un ulteriore rinvio.

La scadenza che si è data l’Antitrust Ue per chiudere la questione è quella del 6 giugno, solo 3 giorni prima della data delle elezioni; elezioni che potrebbero sconvolgere gli attuali equilibri in Europa, rimescolando anche i parametri tecnici a cui si ispira oggi il lavoro dell’autorità per la concorrenza della Ue.

I nodi del contendere sono, sostanzialmente, quelli delle rotte sul Nord America, che secondo la Ue si sbilancerebbero a favore del gruppo tedesco con l’ingresso di Ita anche grazie alle partnership nella joint venture con United Airlines e Air Canada. Un punto su cui la posizione di Francoforte è irremovibile, visto che i tedeschi contestano l’assunto che si tratti di un blocco unico.

Per ora l’accordo siglato tra Mef e Lufthansa resta valido: un’intesa che prevede l’iniezione da parte dei tedeschi di 325 milioni per avere il 41% dell’aviolinea tricolore e 2 posti su 5 nel consiglio di amministrazione. Successivamente l’intenzione di Lh è quella di salire al 90% e poi al 100% entro il 2033, con un investimento complessivo di 829 milioni.