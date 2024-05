Sulla questione Lufthansa e Commissione Europea, Ita Airways incassa il sostegno del Governo attraverso la ministra per il turismo Daniela Santanchè: “Abbiamo fiducia nel lavoro che sta svolgendo Ita - ha dichiarato la ministra -. Chi lavora in squadra come voi, con l’orgoglio di essere italiani, non può che fare bene”. Il commento arriva a latere della presentazione, alla stazione Termini di Roma, del nuovo servizio Adr ‘Airport in the city’, grazie al quale è ora possibile fare il check-in, per i voli Ita, 3 ore e mezza prima direttamente in città.

Parole forti sul tema Ue, anche dall’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone: “L’incertezza dell’Europa nel prendere questa decisione - ha dichiarato -, ha il sapore di viscosità, che fatichiamo a comprendere”.

Supporto al vettore arriva anche dall’Enac: “Abbiamo sempre sostenuto Ita per un accordo di alto livello, che le facesse raggiungere la massa critica tale da poter competere sul mercato. E questo lavoro è stato fatto per il bene dell’Europa stessa e dei suoi cittadini. Per questo non capiamo le indecisioni” ha espresso il presidente Pierluigi De Palma.

Non commenta invece il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi, che in merito alla prevista scadenza finale di luglio ha sorriso dicendo che “per me il 4 luglio è solo la giornata d’indipendenza americana”.