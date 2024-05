Mancano pochi giorni per salvare l’alleanza Ita-Lufthansa e a Francoforte si sta lavorando per mettere a punto il nuovo pacchetto di impegni da presentare a Bruxelles con i dovuti miglioramenti. Il vero nodo non sono tanto le tratte in Europa, ma quelle di lungo raggio e su questo fronte, come spiega Il Messaggero, la parola passa ai partner americani di Lufthansa, United Airlines e Air Canada, che dovrebbero accettare i sacrifici chiesti dall’Ue rinunciando a una parte di profitti sui voli long haul Usa-Europa.

Finora le proposte di Ita e Luthansa sulle rotte sono state ritenute insufficienti dalla Commissione Ue, impegnata al momento nel market test che si concluderà oggi. La valutazione finale potrebbe arrivare già a inizio giugno. Per ora, però, l’idea avanzata dai tedeschi, ossia congelare per due anni l’alleanza con Ita sui collegamenti tra Fiumicino, gli Usa e il Canada non ha convinto la Commissione in quanto Lufthansa detiene già un’ampia quota di mercato attraverso le joint-venture formate con United Airlines e Air Canada. In mancanza di una soluzione a questo nodo l’operazione è destinata a essere bocciata.