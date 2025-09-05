Ita prolunga lo stop ai voli su Tel Aviv al 31 ottobre

E’ stato prolungato al 31 ottobre il lungo stop ai collegamenti aerei con Tel Aviv da parte di Ita Airways. In una nota pubblicato sul sito della compagnia viene anche specificato che la sospensione riguarderà anche i voli AZ809 e AZ815 previsti per il primo novembre.
Anche in questo caso il vettore ricorda che i passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto e che in ogni caso sulla tratta è consigliabile verificare sempre in anticipo lo stato del volo.