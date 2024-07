Japan Airlines ha annunciato di aver siglato un accordo con Airbus per l’acquisto di ulteriori venti Airbus A350-900 e undici Airbus A321neo. Gli A350-900, inseriti in flotta a marzo 2024, operano attualmente sulle tratte domestiche ma, dal 2027, saranno sfruttati anche sulle rotte internazionali così da supportare l’espansione del network della compagnia. Per gli A321neo, invece, si tratta di un debutto in Jal e il loro ruolo sarà sostituire, dal 2028, i Boeing 767 adesso in servizio sui voli interni.

Come riporta breakingtravelnews.com, Jal Group è costantemente impegnato sia per migliorare l’esperienza dei passeggeri sia sul fronte sostenibilità, ragion per cui investire sulla flotta significa credere nel potenziale di nuovi aeromobili sempre più efficienti le cui prestazioni possano condurre presto all’obiettivo zero emissioni del 2050.