Japan Airlines: volo in connessione gratis in caso di stopover

Japan Airlines promuove il turismo in Giappone con una speciale iniziativa rivolta ai propri clienti e che prevede un volo gratuito in connessione verso una delle 64 destinazioni domestiche collegate dagli hub del Paese: unica condizione effettuare uno stopover.

Secondo quanto riportato da Preferente, esistono però delle restrizioni: l'offerta si applica a quasi tutto il mondo, ad eccezione dell'Europa e della Corea del Sud. La compagnia aerea non ha ancora spiegato perché non può ancora avvantaggiare i suoi clienti europei, tra i quali ce ne sono molti nel Regno Unito e in Germania, ma ha lasciato intendere che ciò potrebbe accadere nel prossimo futuro.