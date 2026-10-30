Jet2 lancia la nuova proposta premium: un charter dedicato alla business class

Jet2 ha lanciato il suo primo aeromobile charter dedicato alla business class. “È la prima volta che introduciamo una configurazione dedicata alla business class sui nostri aerei - rimarca Trevor Caplis, Head of Charter & Airline Sales di Jet2 -; si tratta dunque di un’evoluzione estremamente interessante per i nostri clienti charter. I riscontri di chi ha già viaggiato a bordo sono stati eccezionali: l’atmosfera premium, lo spazio e il comfort sono aspetti che colpiscono davvero”.

Il Boeing 737-800NG, appositamente configurato, ha come base l’aeroporto di Liverpool John Lennon, ha già effettuato il suo primo volo charter ed è disponibile per ulteriori prenotazioni durante tutta la stagione invernale. Dispone di 76 posti in business class, a fronte della configurazione standard da 189 posti.

Ogni sedile offre uno spazio per le gambe di almeno 43 pollici (circa 109 cm) e il servizio include un catering personalizzato e l’assistenza dedicata da parte del team di Jet2, che gestisce le operazioni charter 24 ore su 24,

La nuova proposta premium risponde alla domanda proveniente da gruppi legati al mondo dello sport, della musica, dell’intrattenimento e di altri settori specializzati, che richiedono privacy, comfort, flessibilità e un’esperienza di viaggio di qualità superiore.