JetBlue conquista gli slot di Spirit al LaGuardia di New York

Dopo lo stop di Spirit Airlines, JetBlue è riuscita ad aggiudicarsi alcuni slot detenuti dal vettore nello strategico aeroporto LaGuardia di New York.
Come riporta travelmole.com l’accordo include 22 coppie di slot a LaGuardia, consentendo a JetBlue di aggiungere voli sulle rotte esistenti o di introdurre nuovi servizi.
Si tratta di uno degli aeroporti più trafficati degli Stati Uniti, con una serie di limitazioni sulla concessione e l’uso degli slot.
Per JetBlue, l’acquisizione supporta la sua strategia a lungo termine di crescita nell’area Nord-Est degli States nei principali mercati del Nord-Est, in particolare a New York. JetBlue possiede già 31 slot presso l’aeroporto, che utilizza per i voli verso Orlando, West Palm Beach e Fort Lauderdale, in Florida.