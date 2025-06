JetBlue fatica a raggiungere la redditività, in arrivo tagli all’operativo e al management

Sta per aprirsi un nuovo periodo di tagli per JetBlue. La compagnia aerea americana fatica a risollevarsi e le previsioni finanziarie per la fine dell’anno non sono del tutto rosee. A confermarlo una comunicazione inviata dalla ceo Joanna Geraghty ai dipendenti.

“Speriamo che la domanda e le prenotazioni riprendano, ma nemmeno una ripresa compenserà completamente il terreno perso quest’anno. Il nostro percorso verso la redditività richiederà più tempo di quanto sperato”, ha scritto la manager.

Tempo di rinunce

Al vettore toccherà fare affidamento ancora sul denaro ottenuto in prestito per mantenere l’operatività e cedere a qualche rinuncia, per contenere i costi.

Nei piani, riporta Travel Weekly, un’ulteriore riduzione della capacità e il taglio delle frequenze nelle rotte meno trafficate, per concentrare gli impegni nei mercati più forti.

Altri tagli interesseranno il management e il budget destinato ai centri di assistenza.

Quanto alla flotta, JetBlue ritirerà quattro dei suoi vecchi Airbus A320, per ridurre i costi di manutenzione.