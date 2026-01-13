Rinforzare l’umanità del trasporto aereo. Questa la mission che JetBlue si è proposta di raggiungere anche in Italia (13esimo Paese dov’è rappresenta in Europa tramite Discover The World), presentandosi al pubblico nel suggestivo museo Bagatti Valsecchi di Milano: nata nel 2000 e pronta a lanciare il collegamento giornaliero Boston-Milano Malpensa dal prossimo 11 maggio sino a ottobre 2026, la compagnia statunitense si posiziona in una fascia di mercato non identificabile né con i vettori di linea, né con le low-cost.

“Vogliamo offrire la miglior esperienza di volo possibile - ha chiarito Maja Gedosev, general manager Europe JetBlue - garantendo però il miglior prezzo di mercato, in particolare in questa fase di lancio con tariffe sotto la media di mercato. Auspichiamo dunque che le vendite tramite canale agenziale superino presto il 50% e mantengano un load factor superiore all’80%: gli ampi spazi dei nostri aerei Airbus 321neo LR e la qualità del nostro servizio sono infatti una novità assoluta in Europa”.

Se New York rappresenta la base originaria della compagnia (col Terminal 5 interamente dedicato), Boston e Fort Lauderdale sono oggi i due aeroporti a maggior crescita per JetBlue, grazie alle ottime coincidenze che permettono di sfruttare l’ampio network beyond negli Usa, inclusa Puerto Rico. “Il nostro tratto distintivo è la Mint Class - ha evidenziato Gabriele Mannucci, direttore vendite JetBlue in Italia - poiché si colloca fra business e first class, riuscendo a intercettare un’ampia fetta di passeggeri legati al turismo d’affari. Pasti gratuiti on demand e wi-fi ad alta velocità contribuiscono poi a rendere ogni esperienza di volo memorabile”.