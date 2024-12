JetBlue pronta a tagliare le rotte verso Gatwick

Grandi tagli in vista nello schedule JetBlue. La compagnia aerea americana avrebbe deciso di cancellare le rotte verso Londra Gatwick.

Secondo quanto si apprende da Travel Mole, dopo aver annullato le rotte invernali da New York e da Boston, intenderebbe abbandonare del tutto lo scalo e nelle prossime settimane potrebbe rendere noto come intende riorganizzare gli impegni sul mercato europeo.

Non si tratterebbe degli unici tagli nel Vecchio Continente. Recentemente JetBlue ha la cancellazione di metà dei voli previsti su Parigi. Continuerà a volare quotidianamente verso la capitale francese, ma non riporterà un secondo servizio giornaliero per l’estate.