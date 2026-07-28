JetBlue: si chiamerà BlueFirst la nuova prima classe del vettore

Nuovo passo in avanti per l’introduzione della first class nei voli operati da JetBlue. Sulla scia di quanto stanno effettuando altre compagnie negli States, il vettore che ha appena debuttato anche sull’Italia, aumenterà l’offerta premium con un progressivo inserimento di cabine ad hoc sui propri aerei. Nessuna data è stata ancora fissata per il lancio ufficiale, ma a breve inizierà la commercializzazione.

La novità in questo caso sta nella scelta del nome dell’offerta, BlueFirst, che avrà tre opzioni come per la economy: flex, standard o base. Le ultime due sono simili e differiscono tra rimborsabile e non rimborsabile. Entrambi i tipi di tariffe prevedono la selezione gratuita dei posti e nessuna spesa di modifica. Il pacchetto flex offrirà un rimborso per le cancellazioni idonee, mentre l'opzione standard offrirà un credito viaggio.