In un’epoca segnata dalla crisi climatica e dalla crescente pressione sui costi energetici, dagli Stati Uniti arriva un progetto che potrebbe rappresentare una svolta per il trasporto aereo: JetZero Z4, il nuovo velivolo ad ala mista sviluppato dalla startup californiana JetZero.

Con una silhouette che ricorda quella di una manta, l’aereo promette di ridurre fino al 50% il consumo di carburante per passeggero rispetto ai velivoli tradizionali.

Se queste performance saranno confermate dai test, che prenderanno il via a breve nell’ambito del processo di certificazione, lo Z4 potrebbe offrire alle compagnie aeree una soluzione concreta per abbattere le emissioni e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

La tabella di marcia

La startup ha già avviato l’assemblaggio del primo prototipo nel deserto del Mojave e punta a effettuare il volo inaugurale entro la fine del 2027. Secondo il Wall Street Journal, l’ingresso in servizio del nuovo aeromobile potrebbe avvenire già intorno al 2030.

Il progetto, sostenuto anche dal governo degli Stati Uniti, si basa sulla configurazione Blended Wing Body, una soluzione aerodinamica che integra fusoliera e ali in un’unica struttura, riducendo la resistenza all’aria e il peso complessivo dell’aeromobile.

Progettato per trasportare circa 250 passeggeri, lo Z4 introduce anche un nuovo concept di cabina: quattro corridoi, nessun oblò e spazi ripensati per migliorare il comfort a bordo.

Un progetto concreto

La realizzazione del nuovo velivolo richiederà un investimento di oltre 4 miliardi di dollari. Parte delle risorse saranno destinate alla costruzione di un centro produttivo a Greensboro, in North Carolina (la prima pietra è stata posata lo scorso giugno).

Il progetto ha già suscitato l’interesse di una ventina di compagnie aeree, tra cui easyJet, Delta Air Lines, Japan Airlines, Alaska Airlines e United Airlines. Quest’ultima, secondo quanto riportato dall’agenzia AdnKronos, ha rivelato l’intenzione di acquistare fino a 200 esemplari, se saranno raggiunti gli obiettivi di prestazione previsti.