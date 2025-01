Kenya Airways torna in Borsa e spicca il volo

Kenya Airways prende il volo. Dopo cinque anni di sospensione, le azioni della compagnia aerea sono state riammesse in Borsa e il titolo è subito decollato.

A confermalo Il Sole 24Ore, che segnala come il titolo abbia toccato il +10% durante la prima giornata, toccando i massimi da 7 anni.

La società, che è detenuta dallo Stato al 48,9%, era stata congelata in Borsa per le difficoltà finanziarie che hanno caratterizzato gli ultimi 10 anni.

Ma ultimamente, nella trimestrale chiusa a giugno, il vettore aveva registrato il primo profitto dell’ultimo decennio.

Ora, in attesa di un investitore strategico che la ricapitalizzi, le autorità hanno pensato che fosse il momento giusto per far tornare i titoli in Borsa. Dopo il balzo in avanti, il titolo alla fine ha chiuso a +6,3%.