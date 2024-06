KLM apre a ottobre l’Amsterdam-Portland

Fra le novità 2024 dei collegamenti aerei overseas, ecco il volo di KLM da Amsterdam a Portland, che dal 27 ottobre prossimo sarà operato 3 volte a settimana, il martedì, venerdì e la domenica. Nell’estate del 2025 il collegamento passerà a 5 volte a settimana, il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I voli saranno operati con il Boeing 787-9 che offre 30 posti in World Business Class, 21 posti in Premium Comfort Class e 224 posti in Economy Class.

I nuovi voli KLM inizieranno a operare sull’attuale rotta diretta di Delta tra Portland e Amsterdam. Delta Air Lines è partner della joint venture transatlantica con KLM.

Gli orari vedono nella winter la partenza da Amsterdam alle 10.25 e l’arrivo a Portland alle 11.25, mentre il ritorno da Portland è fissato per le 13.25 con arrivo ad Amsterdam il giorno successivo alle 7.50.

Per la summer, invece, la partenza da Amsterdam è prevista per 10.40 con arrivo a Portland alle 11.30; il ritorno vedrà la partenza da Portland alle 13.30 e arrivo il giorno successivo in Olanda alle 7.55.