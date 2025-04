Klm ripristina il volo trisettimanale su Barbados

Dal 26 ottobre 2025 al 26 marzo 2026, Klm punta su Barbados. La compagnia offrirà infatti tre voli settimanali verso Bridgetown, nei Caraibi. Dopo una breve sosta a Barbados, il Boeing 787-9 di Klm proseguirà per Georgetown in Guyana.

Barbados è uno dei mercati più grandi e meno serviti nei Caraibi dai Paesi Bassi. Bridgetown è rinomata per le sue spiagge, il mare e la ricca cultura. Con questa combinazione di voli, Klm risponde alla crescente domanda di destinazioni turistiche e d’affari nei Caraibi. Klm aveva precedentemente operato voli per Bridgetown nelle stagioni invernali del 2021 e 2022.

In dettaglio, il volo partirà il martedì, giovedì e domenica alle 9,35 dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol e arriverà alle 13,35 ora locale a Bridgetown. Il volo proseguirà poi alle 15,05 per Georgetown, con arrivo alle 16:40 ora locale. Da Georgetown, il volo ripartirà alle 18 verso Amsterdam, con arrivo alle 8 del giorno successivo.

Klm opererà questa rotta con Boeing 787-9. Questo aereo offre 30 posti in World Business Class, 21 posti in Premium Comfort Class e 224 posti in Economy Class.