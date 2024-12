Klm: tre new entry nel network europeo per la summer 2025

Sono tre le nuove destinazioni che Klm proporrà nella programmazione europea nel prossimo orario estivo che prenderà il via dalla fine di marzo. Si tratterà di voli che avranno come destinazione Exeter, Lubiana e Biarritz, le prime due che resteranno attive tutto l’anno su base giornaliera, mentre la cittadina del Sud-Ovest della Francia, meglio nota come una delle capitali del surf, sarà operativa ogni giorno in estate e due volte alla settimana in inverno.

Tutti i voli saranno effettuati utilizzando gli Embraer della flotta con diverse configurazioni e si rivolgeranno in particolare a un pubblico leisure. Per quanto riguarda il volo su Exeter si tratta di un ritorno dopo lo stop del 2019, quando la rotta era operata da flybe, poi fallita.