Klm vara il piano di contenimento costi per il prossimo triennio

Aumentare la produttività, semplificare l’organizzazione aziendale, tagliare i costi e se necessario anche rinviare gli investimenti. Per Klm si annuncia un triennio difficile, che non nasconde il momento di difficoltà.

Il problema nasce proprio nei primi sei mesi del 2024, che hanno visto la compagnia olandese registrare una perdita di 31 milioni di euro, a fronte dei 129 milioni di utile dello stesso periodo del 2023. L’obiettivo è quindi quello di ristrutturare per portare entro il 2028 il margine di profitto a oltre l’8%, rispetto al 5,3% dello scorso anno.

Da subito saranno apportate modifiche all’operativo dei voli, per ottimizzare le ore di bordo del personale e aumentarne la produttività del 5%, anche attraverso l’uso di automazioni. Saranno rinviati i progetti per la nuova sede e per gli edifici destinati alla manutenzione e all’ingegneria. Non dovrebbero invece essere rinviati gli investimenti in nuovi aeromobili.