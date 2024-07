Korean Air, arriva il B787 Dreamliner sulla Seoul-Bangkok

Korean Air ha annunciato che il suo primo Boeing 787-10 Dreamliner verrà messo in servizio sulla rotta Seoul-Bangkok, operativa a partire dal 1° agosto 2024. In questo modo, la Thailandia sarà il primo Paese del Sud-Est asiatico (nel 2023 terzo mercato per numero di arrivi in Corea del Sud) dove la compagnia sarà presente con questo aeromobile, andando così a sostituire uno degli attuali Boeing 777.

Inizialmente il B787-10 sarà utilizzato per 6 dei 28 voli settimanali, mentre dall’8 agosto si volerà su questo nuovo modello ben 12 volte a settimana.

Come riporta simpleflying.com la cabina del 787-10 conta 325 posti a sedere divisi in due classi di servizio, con 36 posti destinati alla business class. Qui, inoltre, si potrà sperimentare il comfort della Prestige Suites 2.0, accessoriata con sedili completamente reclinabili, spazi extra per i propri effetti personali e disegnata per offrire privacy ai passeggeri.