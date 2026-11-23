Per il decimo anno consecutivo Korean Air è stata insignita del riconoscimento “Five-Star Global Airline” del 2027 assegnato dall’Airline Passenger Experience Association - Apex. Un riconoscimento che vede come votanti esclusivamente i passeggeri attraverso questionari distribuiti nei principali scali mondiali.
La compagnia aerea ha inoltre ottenuto due ulteriori premi ovvero il “Miglior comfort dei sedili a livello mondiale” e il “Miglior comfort dei sedili nell’Asia nord-orientale”.
“Forte di questo importante traguardo, Korean Air continuerà a migliorare i propri prodotti e servizi di bordo per rispondere alle esigenze dei passeggeri, guidata dalla visione di diventare la compagnia aerea più amata al mondo”, hanno commentato da Seoul.