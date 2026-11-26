Dal 17 dicembre Korean Air torna a volare ogni giorno tra Roma Fiumicino e Seul Incheon. Con gli Airbus A350-900 da 28 posti in business e 283 in economy, l’offerta sale a 2.177 posti a settimana per direzione. Nel 2025 sulla rotta hanno viaggiato circa 350mila passeggeri.

Seul è la prima destinazione di Fiumicino in Estremo Oriente, ha ricordato Federico Scriboni di Aeroporti di Roma. Il 24 novembre la compagnia e il gestore aeroportuale hanno presentato a Roma i piani per il 2027 dopo la fusione con Asiana Airlines. Il vettore aumenterà le frequenze settimanali e punta a ridurre i tempi di coincidenza a Incheon per chi prosegue verso le città asiatiche di piccole e medie dimensioni. La rete integrata conta 65 città in Asia, 14 in Europa e 13 nelle Americhe, dove le destinazioni superano quota 260 grazie al codeshare con Delta Air Lines.