L’aeroporto dell’Umbria lancia un sito tutto nuovo

L’aeroporto internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi lancia un sito completamente rinnovato. Dopo diversi anni, il sito web dell’aeroporto evolve con un restyling completo, introducendo funzionalità avanzate e un design moderno.

Il nuovo sito è stato progettato pensando a ogni tipo di utente, con un’interfaccia semplice ed intuitiva che rende l’esperienza di navigazione piacevole, con particolare attenzione alla fruizione da mobile. Le tecnologie più recenti in termini di sicurezza informatica garantiscono una navigazione affidabile e protetta.

Tra le principali novità, spicca il nuovo sistema di consultazione degli orari dei voli, aggiornato e migliorato, insieme a un avanzato sistema di monitoraggio in tempo reale dei voli giornalieri. I passeggeri potranno ora accedere a informazioni aggiornate sugli orari effettivi di partenza e arrivo, banchi check-in e gate di imbarco. Inoltre, grazie a un sistema di tracking, sarà possibile seguire in tempo reale la posizione degli aeromobili in viaggio da e per Perugia.

Più che un semplice sito web, il nuovo portale si configura come un vero e proprio hub informativo, dove trovare le migliori offerte per i voli da/per Perugia, informazioni dettagliate sui collegamenti operativi, servizi di parcheggio e trasporto. Sarà inoltre possibile consultare tutte le news e i comunicati stampa dell’aeroporto, nonché accedere alla sezione Trasparenza per un’informazione chiara e accessibile.

Rimane invariato l’indirizzo per connettersi al sito web dello scalo, www.airport.umbria.it.