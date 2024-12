I sindacati hanno annunciato uno sciopero all’aeroporto di Edimburgo per Natale e Capodanno.

Come riporta travelmole.com, gli autisti delle cisterne che lavorano per North Air incroceranno le braccia per 19 giorni in totale. Lo sciopero inizierà alle 5 del 18 dicembre e continuerà ogni giorno fino alle 4:59 del 6 gennaio 2025.

North Air è l’azienda che fornisce servizi di rifornimento per compagnie aeree nazionali e internazionali nello l’aeroporto di Edimburgo.