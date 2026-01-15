L’aeroporto di Genova incontra il trade: Open Day il 28 gennaio

L’aeroporto di Genova apre le parte al trade. Torna mercoledì 28 gennaio l’Open Day, l’appuntamento b2b ideato e organizzato dall’Aeroporto di Genova in collaborazione con Fiavet Liguria e Assoviaggi per favorire lo sviluppo del traffico da e per lo scalo.

Giunto alla quarta edizione, il workshop si terrà dalle 9 alle 17 presso il Tower Airport Hotel & Conference Center e metterà in contatto diretto le agenzie di viaggi della Liguria e del basso Piemonte con le compagnie aeree che operano al Cristoforo Colombo.

Prenderanno parte all’evento di formazione (per cui è prevista partecipazione gratuita previa iscrizione a questo form) Aeroitalia, Air Dolomiti, Lufthansa, Ita Airways, Klm, Volotea, Vueling, Wizz Air, nonché enti di promozione, Costa Crociere, MSC e Royal Caribbean e altri partner dell’aeroporto tra cui, le società di autonoleggio e trasporto privato.

Durante il workshop il management di Aeroporto di Genova Spa alzerà il velo sui risultati del traffico passaggeri 2025 e sul piano di ammodernamento dello scalo, in programma per la fine di quest’anno.