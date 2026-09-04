L’aeroporto di Luton lancia il ‘Glow Up Gate’: trattamenti viso gratuiti prima del volo

Due giorni di trattamenti gratuiti per la pelle per i passeggeri dell’aeroporto di Londra Luton. Ieri e oggi (3 e 4 settembre) in concomitanza con la fine delle vacanze estive, lo scalo offrirà trattamenti viso express per aiutare i passeggeri a preparare la pelle prima della partenza, fornendo anche prodotti per la cura della pelle da applicare durante il volo.
L’iniziativa, come riporta traveldaylinews.com. segue una ricerca commissionata dallo scalo secondo cui 8 britannici su 10 considerano l’impatto del volo sulla propria pelle. Il 40% degli intervistati, sono stati spinti ad applicare prodotti per la cura della pelle durante un volo dopo aver visto online le routine di bellezza utilizzate a bordo. Ma tra i passeggeri della Generazione Z, la percentuale sale al 73%.