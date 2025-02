L’aeroporto di Rimini vuole crescere: “Puntiamo al traguardo dei 450mila passeggeri”

L’aeroporto di Rimini guarda con ottimismo al futuro. Dopo aver chiuso il 2024 con 300mila passeggeri, lo scalo ambisce a tagliare un nuovo traguardo, forte di nuovi collegamenti in arrivo. “Questa sarà una stagione cruciale per l’aeroporto e per il territorio di Rimini”, ha spiegato a Il Resto del Carlino Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum, società che gestisce il Fellini.

“Con i voli già pianificati - ha aggiunto - puntiamo a 450mila passeggeri”.

Le rotte annunciate per il 2025 sono già 27; vi saranno grandi ritorni, a partire dai servizi dalla Germania; e altre connessioni esistenti saranno ulteriormente potenziate, come i voli da Londra. Tra le novità, riporta la testata, sono previsti collegamenti da Barcellona, Basilea e Malta.

Sembra ormai superata la fase critica della pandemia, che ha fatto perdere allo scalo i collegamenti dalla Russia e dall’Ucraina.