L’aeroporto di Tokyo Haneda investe sull’operatività

Sono in arrivo interventi per migliorare l’operatività dell’aeroporto di Tokyo Haneda, sempre più sotto pressione per l’aumento del traffico sia domestico sia internazionale.

Due in particolare le misure che verranno adottate, secondo quanto riportato da Avionews: un’implementazione delle strutture per i passeggeri e il passaggio da 20 a 30 minuti prima del decollo come limite massimo per la consegna dei bagagli nei collegamenti domestici. La decisione è stata presa in seguito ai numeri in crescita di passeggeri e movimenti sull’aeroporto giapponese, con il record di 90 milioni di viaggiatori fatti registrare lo scorso anno.

Prevista inoltre una nuova struttura satellitare connessa al Terminal 1 con sei gate di imbarco e sale d’attesa per i passeggeri.