L’aeroporto di Trieste cresce del 28%, entro l’anno sorpasserà lo scalo di Lubiana

“Entro quest’anno forse, per traffico e per voli, supereremo lo scalo di Lubiana”. A dichiararlo è Marco Consalvo, amministratore delegato dell’aeroporto di Trieste. Aci Europe dava lo scalo friulano come secondo, tra i medio-piccoli europei, ma quest’anno, a fine 2025, si prevedono quasi 1,7 milioni di passeggeri e una crescita del 28%.

Lo scalo sloveno lo scorso anno ha invece registrato quasi 1,6 milioni di passeggeri, ma una crescita percentuale minore. Intanto, Trieste si appresta a diventare lo scalo più green d’Italia, con il 34% di viaggiatori che giungono in treno e il 70% del fabbisogno energetico autoprodotto con impianti fotovoltaici. “Nel 2027 saremo il primo aeroporto decarbonizzato in Italia, tra i primi in Europa, supereremo il 90% del fabbisogno energetico in autoproduzione”, ha concluso l’a.d.