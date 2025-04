Air Transat annuncia i piani per l’estate 2025, con diverse novità sia per l’Italia che per il network del Nuovo Continente.

E’ infatti il volo Roma-Montréal ad aprire i collegamenti tra l’Italia e il Nord America, seguito il 2 maggio dal volo su Toronto.

Il 3 e il 5 maggio sarà invece la volta di Venezia, rispettivamente sempre su Toronto e Montréal, mentre dal 12 giugno riprenderà anche l’unico volo diretto tra Canada e Lamezia Terme.

Dal 15 giugno, inoltre, e fino a settembre, i collegamenti da Roma Fiumicino diventeranno giornalieri, e da domenica 29 giugno il volo della domenica sarà raddoppiato.

ì

Incremento dell’offerta

“Abbiamo investito molto in un aumento della nostra capacità operativa – ha dichiarato Tiziana della Serra, md e head sales & marketing di Rephouse GSA che da sempre rappresenta in Italia la compagnia aerea -. Siamo molto soddisfatti per l’andamento delle vendite. Non siamo una low cost, siamo una compagnia aerea con tariffe vantaggiose”.

Pasti e bagaglio a mano sempre inclusi, sono alcuni dei servizi garantiti da Air Transat nelle 2 classi di viaggio previste a bordo.

Inoltre tra le altre novità del 2025, ci sarà la possibilità di volare su Lima e Cancun, via Toronto e Montréal grazie a partenze studiate per essere in coincidenza con l’arrivo dei voli da Roma.

Roberto Saoncella