L’estate italiana di easyJet: nuovi voli da Bari e Pisa

easyJet schiera le sue pedine per la stagione estiva 2026 in Italia. La low cost ha in serbo due novità, che interesseranno gli aeroporti di Bari e di Pisa.

Si tratta del Bari-Bristol, al debutto il 18 aprile, e del Pisa-Glasgow, al debutto il 1° agosto. Entrambi i servizi saranno operati con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato.

Estensione dei voli invernali

Il vettore britannico prevede poi l’estensione alla stagione estiva di alcune rotte introdotte quest’inverno da Milano. Da Malpensa sarà possibile volare anche nei mesi caldi verso Sal (Capo Verde). Da Linate, invece, sarà confermato anche per la summer il collegamento con Porto.

I voli sono già prenotabili sul sito della compagnia aerea e tramite l’app mobile.