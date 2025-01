L’Hamad Airport di Doha sfiora i 53 milioni di passeggeri

Hamad International Airport, l’aeroporto di Doha, chiude il 2024 con il risultato record di 52,7 milioni di passeggeri che si traduce in un +15% rispetto allo scorso anno.

In crescita anche il traffico aereo con un totale di 279mila movimenti (+10% sul2023). Lo scalo inoltre, secondo quanto enunciato nell’Airport Industry Connectivity Report 2024 dell’Airport Council International, si è distinto per le migliori performance in termini di connettività battendo così gli altri hub del Medio Oriente.

Nel corso del 2024, infatti, l’aeroporto ha esteso il proprio network servendo 197 destinazioni con novità come Osaka, Amburgo, Lisbona e Toronto, grazie agli operativi di 55 compagnie aeree. Come riporta breakingtravelnews.com, complessivamente il volume di passeggeri ha visto un forte incremento sia sui mercati orientali sia su quelli occidentali, con la Cina protagonista (+87%) insieme ai già maturi mercati europei come Uk, Germania, Francia e Spagna che hanno registrato aumenti a doppia cifra.