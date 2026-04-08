L’Iraq riapre lo spazio aereo, i voli riprenderanno gradualmente

Dopo 38 giorni di chiusura l’Iraq ha riaperto lo spazio aereo a tutti gli aeroporti del Paese. La mossa, diretta conseguenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, rappresenta uno dei primi effetti concreti della de-escalation incorso, anche se permane un contesto di elevata instabilità regionale. Come spiega agenzianova.com lo stop dei voli, iniziato il 28 febbraio in seguito agli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran e prorogato più volte, aveva avuto come conseguenza l’impossibilità, per migliaia di cittadini, di tornare in patria.

Nella nota istituzionale diramata dall’autorità dell’aviazione civile irachena si spiega come la situazione si sia stabilizzata e le condizioni operative siano tornate nella norma. Si precisa che i voli civili sono nuovamente autorizzati a operare negli scali del Paese, ma l’ente sottolinea la necessità di mantenere controlli di sicurezza e coordinamento con gli aeroporti per garantire una graduale normalizzazione delle operazioni.