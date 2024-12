Il via libera all’ingresso del Gruppo Lufthansa in Ita Airways sancito dalla Commissione europea venerdì scorso segna anche un passo importante per il futuro di easyJet in Italia, grazie all’assegnazione dei 30 slot, tra Linate e Fiumicino, a cui i due vettori hanno dovuto rinunciare per arrivare al ‘matrimonio’.

Grazie e questi diritti di decollo e atterraggio la compagnia aerea low cost farà un grosso passo avanti in primis sugli scali milanesi: oltre alla base di Malpensa, infatti, dove il vettore si conferma leader in termini di passeggeri trasportati, ora easyJet potrà aprirne una seconda proprio sull’ambito scalo di Linate, dove posizionerà altri cinque aeromobili a partire dal prossimo orario estivo. Tre invece i velivoli che verranno posizionati su Roma Fiumicino, per un totale di 250 nuovi posti di lavoro.

I numeri

Il 2025 di easyJet in Italia sarà quindi contrassegnato da uno squadrone di 38 aerei distribuiti tra i due scali milanesi, l’hub di Roma e l’aeroporto di Napoli. Confermato invece il sacrificio della base di Venezia, come annunciato nei mesi scorsi. “Questo garantirà un mercato italiano sempre più competitivo, consentendo a easyJet di offrire una gamma ancora più ampia di destinazioni e tariffe vantaggiose per i consumatori italiani – commenta Kenton Jarvis, cfo e futuro ceo al posto di Johan Lundgren -. I passeggeri che voleranno da e per Linate e Roma potranno beneficiare di nuovi servizi a partire dalla prossima primavera. Questa decisione conferma il ruolo centrale della compagnia nel mercato italiano, creando opportunità per ulteriori investimenti, nuovi posti di lavoro e una crescita sostenuta”.

Sinergie

L’operazione complessiva non vedrà easyJet solamente subentrare a Ita nelle rotte indicate dalla Commissione europea, ma il tutto sarà supportato anche da sinergie e accordi commerciali che consentiranno alle compagnie di interagire sulle stesse rotte.

“Con oltre 210 milioni di passeggeri trasportati da e per l’Italia negli ultimi 26 anni, abbiamo contribuito con orgoglio alla democratizzazione del trasporto aereo nel Paese, permettendo a un numero sempre maggiore di italiani di viaggiare comodamente e senza difficoltà in tutta Europa. Siamo ora entusiasti di poter rafforzare la nostra presenza a Milano Linate e Roma Fiumicino”, conclude il country manager Italia Lorenzo Lagorio.