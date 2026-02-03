L’Olanda apre l’aeroporto di Lelystad al traffico commerciale

Dopo dieci anni di dibattito, il Governo olandese ha deciso l’apertura dell’aeroporto di Lelystad al traffico commerciale.

Come riporta travelmole.com lo scalo è Gestito dal Royal Schiphol Group (la stessa società dell’omonimo scalo di AmsterdamI) èd l’aeroporto di aviazione generale più trafficato dei Paesi Bassi. Nelle giornate di bel tempo, si registrano tra i 350 e i 450 movimenti aerei. L’aeroporto di Lelystad registra circa 80.000 movimenti aerei all’anno.

Il piano prevede l’apertura ad accogliere i primi passeggeri nel 2027. Il piano prevede la costruzione di un terminal passeggeri con una superficie di 12mila mq, di cui 7mila destinati all’area di attesa passeggeri e 1.200 a negozi e ristoranti.

In un comunicato, ACI Europe ha accolto con favore la decisione del governo olandese di aprire finalmente l’aeroporto di Lelystad ai voli commerciali, definendola un passo necessario e strategico per salvaguardare la connettività, la competitività e lo sviluppo regionale dei Paesi Bassi.