L’oroscopo dei viaggi di egyptair: segno per segno le mete da scoprire nel 2025

Alle porte dell’anno nuovo, puntuale arriva l’oroscopo dei viaggi. Un modo alternativo per scegliere le mete da esplorare nel 2025. Questa volta a leggere le stelle è egyptair, che per ogni segno ha individuato le destinazioni da non perdere nei prossimi mesi.

Si parte con i nati dell’Ariete, per i quali si profila un anno favorevole. Il Cairo sarà la meta adatta a loro, sempre a caccia di stimoli nuovi.

Per i nati sotto il segno del Toro, energici e determinati, sempre pronti a lanciarsi in nuove avventure, il 2025 si preannuncia un anno unico. E Pechino sarà la meta ideale per soddisfare la loro voglia di meraviglia.

Per i Gemelli, per natura curiosi e irrequieti, il Sudafrica sarà la destinazione che potrà soddisfare la loro sete di attività adrenaliniche.

Un anno all’insegna dell’ottimismo si profila per i nati sotto il segno del Cancro. Segno sensibile e sincero potrà trovare nell’India e nei suoi mille volti la meta ideale.

Viaggiatori instancabili i Leone potranno andare alla scoperta dell’Africa; mentre i razionali e precisi Vergine potranno apprezzare il rigore del Giappone.

Per i nati della Bilancia il nuovo anno si aprirà con una grande voglia di libertà e il Canada con i suoi orizzonti infiniti e le foreste mozzafiato sarà la destinazione ideale.

Determinati, autoritari e molto pratici gli Scorpione potranno volare a New York per scoprire la città che non dorme mai; mentre i Saggittario, amanti dell’avventura, potranno lasciarsi stupire dall’Indonesia.

Stabili e determinati, oltre che molto leale, i Capricorno ameranno un viaggio a Dubai, magari organizzato insieme alla famiglia.

Altruisti e riflessivi, i nati sotto il segno dell’Acquario potranno optare per Shanghai, meta sorprendente che li aiuterà a uscire dagli schemi.

Quanto ai romantici Pesci, curiosi e amanti della natura, un viaggio a Mumbai potrà regalare loro grande ispirazione.