Iniziative speciali e una novità per i primi 10 anni de La Compagnie, il vettore all-business che vola dall’Europa (Parigi, Milano e stagionale da Nizza) su New York.

Per celebrare il traguardo, il vettore ha coinvolto 10 bambini dell’età di 10 anni, a cui è stato chiesto di immaginare e di disegnare l’aeromobile del futuro. I disegni si sono trasformati in stickers che decoreranno la livrea degli aeromobili di La Compagnie.



I bambini nati nel 2014 che hanno già volato con La Compagnie (sono circa 350) sono anche i protagonisti di una speciale promozione che regalerà loro un biglietto andata e ritorno gratuito per volare con la compagnia aerea entro la fine del 2024.

Inoltre, il vettore ha annunciato l’aggiunta di un nuovo aeromobile Airbus A321neo alla sua flotta a settembre 2026. La configurazione del nuovo aeromobile sarà sempre in all business, con 68 posti a bordo. La rotta sulla quale il nuovo aeromobile sarà operativo e l’apertura delle vendite sono previste per gennaio 2026.

Infine, La Compagnie ha voluto rendere omaggio al decennio risultati con un’opera d’arte digitale generata con l’Intelligenza Artificiale dal collettivo di artisti francesi Obvious, presentata in occasione dell’evento celebrativo organizzato nella serata di ieri, martedì 9 luglio, a Parigi. Si tratta di un video trittico ispirato al movimento dell’Art Deco, nato a Parigi negli anni ’10 del ‘900 e sviluppatosi poi anche a New York a partire dagli anni ’20, con un forte impatto nel mondo dell’arte, dell’architettura e del design. L’opera digitale ripercorre virtualmente questo viaggio nel tempo lungo lo stesso itinerario Parigi – New York del primo volo di La Compagnie.