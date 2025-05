La Compagnie punta sul mercato italiano, che rappresenta il 40% del totale passeggeri sulla tratta da Malpensa agli Stati Uniti. Il vettore, che opera tutto l’anno verso Newark con collegamenti diretti fino a 6 volte a settimana da Milano Malpensa, rilancia la sua proposta 100% Business: “I nostri punti di forza sono la rapidità delle operazioni di sbarco, check-in, controlli e sistemazione in cabina, che durano 10 minuti, fast track in tutti gli aeroporti, chiusura del check-in 50 minuti prima del decollo, la tranquillità della lounge di Newark, il posto pre-assegnato in fase di prenotazione senza costi aggiuntivi e la generosa franchigia bagagli di due valigie da 30 kg l’una più due da cabina da 18 kg totali. Golfisti, sciatori e tennisti possono imbarcare l’attrezzatura gratuitamente” spiega Maurizio Veri, sales director La Compagnie.

L’esperienza di volo 100% business piace agli italiani, appartenenti al 70% al segmento corporate e al 30% a quello leisure. Proprio per questo il vettore annuncerà accordi con altre compagnie verso nuove destinazioni e promette di rafforzare la presenza sul mercato italiano incrementando le frequenze con l’arrivo di un nuovo aeromobile nel 2026.