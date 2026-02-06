La corte d’appello federale Usa ha annullato la norma sulla divulgazione delle tariffe aeree

Stop al regolamento dell’amministrazione Biden che che avrebbe imposto alle compagnie aeree e agli agenti, compresi i consulenti di viaggio, di informare in anticipo i consumatori sulle tariffe applicate dalle compagnie aeree per bagagli e cambi.

Questa la decisione della corte d’appello federale degli Usa, secondo cui la norma non avrebbe avuto i tempi per il necessario dibattito.

“Dato che il DOT si è basato sullo studio per giustificare la sua analisi costi-benefici, il vizio procedurale ha compromesso l’intero regolamento. Pertanto, dobbiamo annullare l’intera norma”, ha scritto la corte, come riporta travelweekly.com.

La norma inoltre non è stata sostenuta dall’attuale amministrazione. E il Dipartimento dei Trasporti si è detto soddisfatto dell’annullamento della norma.